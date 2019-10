L'Apel et l'orientation

Tous les premiers samedi du mois à 18h10

Catherine ESQUER, Praticienne en orientation propose une émission mensuelle, sous forme de table ronde. Chaque mois, Catherine et ses invités détaillent et expliquent un outil pour aider les jeunes sur le chemin de l'orientation. Vous pouvez poser vos questions sur orientation84@rcf.fr. Elles seront traitées au fur et à mesure des émissions.