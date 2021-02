L'art pour les petits et les plus grands avec "les amis de Théodore"

L'association "Les amis de Théodore" propose plusieurs types d'acivités culturelles et corporelles, tout particulièrement ouvertes aux enfants et aux jeunes adultes avec ou sans handicap.

L'expression corporelle, a musique, le créatif ainsi que le théatre et l'écriture composent les ateliers ouverts aux adhérents.

Ce n'est pas l'académisme artistique qui est prioritairement recherché. Le but des animateurs est plutot d'encourager l'expression des émotions, l'imagination et la créativité.

Géraldine Marillas qui est la co-créatrice de cette association ainsi que Anne Laroutis qui est animatrice participent à cette interview. Elles expriment leur désir de développer les activités proposées par "Les amis de Théodore" en ouvrant les activités aux adultes et aux séniors que ceux-ci soient handicapés ou non.