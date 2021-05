L'association "la logitude": une cohabitation active entre seniors et étudiants

Stella Bocciocchi est la fondatrice de l'association "la logitude", entité qui existe depuis 2009 à Avignon.

Pour un loyer relativement modique, des étudiants peuvent avoir une chambre chez l'habitant. En contrepartie, ils doivent rendrent des services quotidiens à leus logeurs qui sont pour la plupart des personnes agées.

Dans cette interview, outre l'objet de l'assocaition ci-dessus brièvement décrit, Stella Bacchiocchi évoque les nouveautés de "la logitude": un troisième salariée ainsi que deux jeunes filles effectuant leur service civique mais aussi les nouveaux partenaires de l'association.

D'autre part, et pour combattre l'isolement du à la crise sanitaire, "la logitude" accompagne l'ensemble des étudiants et des logeurs afin qu'ils puissent se connaitrent par visio-conférence et par courriers.

"la logitude" ne s'occupe pas que de logements mais aussi et surtout de l'humain!