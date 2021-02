L'association "les passeurs de pianos" pour leurs donner une seconde vie

Bruno Vincent est le président de l'association "Les passeurs de pianos"qui a vocation de crécupérer des instruments parfois très anciens et construits avec des matériaux très précieux.

Les membres de l'association réparent et réajustent les pianos qui sont encore utilisables. Ceux-ci seront envoyés vers des intitutions tels que les hopitaux ou EPHAD,ce qui permettra aux patients ou résidents musiciens de vivre à nouveau ce qui a été une passion pour eux.

D'autres instruments seront adressés à des centres sociaux ou maison de jeunes et de la culture et servironrt à initier des jeunes aux jois de la pratique musicale.

Enfin, les pianos très anciens pourront etre démontés et les pièces précieuses recyclées.