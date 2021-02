L'association "les racines du cèdre" viennent en aide au Liban

Début aout 2020 , une très importante explosion s'est produite à Beyrouth .

Immédiatemment après cette catastrophe,Aurore Villerenon-Younes,qui à des originines libannaises de part sa maman a voulu venir en aide à ce pays qu'elle aime profondément.

Dans cette interview, elle évoque avec beaucoup démotion de de sincérité son attachement à ce pays.

En créant "les racines du cèdre",elle collecte vetements et autres objets nécessaires à la survie des populations très éprouvées par l'explosion et par la situation précaire du Liban.

Aurore veut égalemnt que son association soit un lieu culturel ou danse,chant et théatre pourront s'exprimer.