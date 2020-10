L'association TEDAI 84 et son action auprès des personnes autistes

Sophie MARCATAND est la présidente de l'association TEDAI 88, entité qu'elle a créée il y a une quinzaine d'années.

Elle a une grande connaissance des symptomes et des particularités psychologiques des personnes concernées par ce handicap.



Les activités proposées par son association : ateliers pour enfants, adolescents et jeunes adultes, ainsi que les rencontres d'entraides mutuelles où les personnes autistes adultes proposent et réalisent des activités culturelles, artistiques et sportives.