Philippe Rongeron, vice-président de l'association Trisomie 21 Puy-de-Dôme et coordinateur de l'opération 1001 petits déjeuners est l'invité de notre 11/12. Suite aux annonces du gouvernement et à la crise sanitaire, l'opération 1001 petits-déjeuners a été remplacée par un envoi de colis, avec un mug collector à l'intérieur ! Philippe Rongeron revient sur cette initiative et sur son association dans cette interview qui réchauffe le coeur !