Je ne sais pas si l’écologie est une affaire de bobos. Ce dont je suis sûr en tout cas, c’est que l’écologie n’est pas une affaire de clans. Et pour commencer, je dois vous avouer que je n’en peux plus de ce terme de "bobo". Il est employé dans tous les sens pour désigner le mépris qu’on a envers d’autres personnes aux caractéristiques assez indéterminées. À l’origine, les "bourgeois bohème", c’étaient ces gens qui se comportaient comme des bourgeois mais avec une vie de bohème, donc pas spécialement riches. Avec le temps, les bobos seraient des gens riches, urbains, cultivés. Cette expression, "bobo", est tellement floue et imprécise, qu’elle en dit finalement plus de celles et ceux qui l’utilisent que de celles et ceux qui sont censés être visés. On est tous le "bobo" d’un autre.



Souvent, ce sont les contradictions qui sont critiquées, comme par exemple de manger bio mais d’aller en vacances en avion. Qui n’a pas de contradiction ? C’est toujours l’histoire de la paille et de la poutre. En matière d’urgence climatique, il faut le rappeler encore et encore, les initiatives individuelles sont nécessaires mais insuffisantes. En pointant du doigt telle ou telle personne, on évite de parler du vrai responsable : le productivisme. Ce matérialisme prédateur qui réduit les êtres humains à leur capacité à consommer. C’est bien collectivement qu’il faut remettre en cause le productivisme, que celui-ci soit communiste ou capitaliste.

Ce système productiviste est profondément injuste et inégalitaire. L’empreinte environnementale d’un Français est largement supérieure à celle d’un Malien. Notre niveau de vie à nous, Français et Françaises, n’est possible que parce que nous vivons à crédit, sur le dos des pays du Sud et des générations futures. Et ce qui est fou, c’est que malgré tout, il y a quand même des gens qui n’arrivent pas à vivre correctement en France !

Ce qui est sûr, c’est que plus on est riche, plus on a une empreinte environnementale forte. Ce ne sont pas les plus pauvres qui prennent les compagnies low cost pour aller passer le week-end à Barcelone ou à Prague. Par définition, ce ne sont pas les plus pauvres qui consomment frénétiquement.

L’écologie, c’est finalement très épicurien : apprendre à être heureux avec ce qu’on a. À vivre simplement, en harmonie avec son environnement naturel et humain. La simplicité de vie n’est pas un problème quand elle n’est pas subie, quand on ne souffre pas de l’injustice.

La crise des "Gilets jaunes" a parfois été présentée comme une révolte contre l’écologie. Je la vois plutôt comme une première secousse de notre manque collectif d’anticipation de la crise environnementale. Parce que les services publics ont abandonné les zones rurales. Parce qu’on a, pendant des années, construit toute notre civilisation autour de la voiture, empêchant de vivre correctement autrement. Parce qu’on n’a pas anticipé la crise des hydrocarbures rendant les carburants de plus en plus chers. La crise environnementale pèse de plus en plus sur les budgets. La fin du mois et la fin du monde sont un seul et même combat. De même, qui habite sous les fumées des usines ou à côté des routes ? Sûrement pas les plus riches. Et à l’inverse, qui a l’expérience des mécanismes de solidarité ? Rarement les plus riches également.

On ne le redit pas assez mais la crise sanitaire mondiale est une crise environnementale. Depuis des années, les chercheurs alertent sur les risques de multiplication de nouveaux virus à cause de la destruction de la biodiversité et de l’intensification des élevages. Vous croyez vraiment que la lutte contre la Covid est un truc de bobos ? Bien au contraire, les plus pauvres sont les plus exposés.

Si on n’entame pas en urgence la transition écologique, le cataclysme climatique et l’effondrement de la biodiversité menaceront l’ensemble de l’humanité. Quand l’écologie gagne, personne ne perd.