L'équipe s’agrandit !

Caractéristiques

Sous l’autorité fonctionnelle de la rédactrice en chef, vous participez au travail de la rédaction de la radio.

Du reportage terrain à la présentation des journaux, vous êtes amené à exercer toutes les composantes du métier de journaliste local.

Vous avez en charge la présentation des journaux et flash du matin (7h-8h- 9h), l’interview d’actualité et contribuez par votre travail aux autres tranches d’actualité de la journée

Vous avez à cœur de participer à la mission ambitieuse que porte RCF de proposer à ses auditeurs une vision chrétienne de l’homme et du monde.