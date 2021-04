L'intérêt et les limites des dons manuels

On connait tous l'intérêt du don manuel en ce qu'il a de très simple étant un don d'argent qui se réalise par un simple virement et, généralement, dans le mois qui suit, une déclaration fiscale auprès du centre des impôts du domicile du bénéficiaire. Tout ça est d'une simplicité bonhomme et ça a évidemment beaucoup de succès. Pour autant, il convient d'être prudent. Quelles sont les contraintes et les réserves au don manuel dont il faut bien avoir conscience ?