"L'objectif est que Kerpape devienne la Silicon Valley du handicap"

Les entreprises au service de la santé.

Dans cette deuxième émission, nous allons au centre de rééducation de Kerpape à Ploemeur. Cet établissement a diversifié ses sources de financement en créant il y a trois ans un fonds de dotation dédiée à l'innovation.

Le but : trouver des mécènes pour financer des projets de recherche destinés à améliorer le quotidien des personnes handicapés et augmenter la durée de vie de ces personnes grâce notamment à la domotique, au numérique, etc.....

Au bout de trois ans, 18 projets sont en cours et plus d'une vingtaine mécènes apportent leur contribution à l'innovation sociale et technologique.

Le jour de notre venue, l'un des plus gros mécènes Harmonie Mutuelle était présent, l'occasion d'en savoir plus sur la motivation de ce mécène et des projets de recherche en cours, notamment les exosquelettes, l'impression 3 D pour le volet robotique mais aussi les avancées en matière d'inclusion sociale et de qualité de vie des personnes en situation de handicap et de leur entourage.

Nous avons rencontré, le directeur de kerpape, le président d'Harmonie Mutuelle, la responsable du fonds de dotation et le parrain de ce fonds, Eric Moulinier.

Pour aller plus loin : https://www.fonds-kerpape.bzh/