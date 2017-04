La Chronique Emploi

Offre N° 052RXBK : Menuisier / Menuisière atelier et pose

Vous préparez et installez tout type de menuiserie intérieur et extérieur: bois, aluminium et PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages, porte de placard, escalier, ...).

Vous découpez les éléments de fermetures menuisées selon le plan ou les mesures sur site.

Vous démontez la fermeture menuisée et vérifiez l'état du support (bâti, embrasure, ...)

Vous positionnez et fixez les éléments menuisés avec des pattes, coulisses, équerres, ...

Salaire horaire de 11.00 EU à 13.00 EU selon profil

39H Horaires normaux

CAP, BEP ou équivalent Menuiserie Exigé

Contrat à durée indéterminée à Bouy



Offre N° 051BKRW : Mécanicien / Mécanicienne automobile

Vous serez chargé de la réparation, révision et contrôles périodiques de véhicules automobiles selon les règles de sécurité et la réglementation.

Vous avez impérativement une expérience significative (4 ans) sur le même type de poste

un CAP/BEP mécanique automobile serait un plus

Salaire mensuel de 1800.00 EU à 2000.00 EU sur 12 mois

39H Horaires normaux

CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile Souhaité

Expérience exigée au moins 4 An(s) - impératif sur le même poste

Contrat à durée indéterminée à Mourmelon le Grand



Offre N° 052SFLC : Solier-moquettiste / Solière-moquettiste

Vous assurez la préparation du sol ainsi que la pose des revêtements de sols dans le respect du cahier des charges établi avec le client.

Vous avez des connaissances en prévention risque amiante (SS4)

Expérience exigée au moins 2 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Revêtement sol mur Souhaité

Salaire horaire de 9.79 EU à 12.95 EU sur 12 mois

38H Horaires normaux

Contrat à durée déterminée - 12 Mois à Chalons en Champagne



Offre N° 052SFKP : Peintre d'intérieur

Effectuer des travaux de rénovation d'appartement

Préparation des murs (enduits, ponçage), préparation de la peinture

Pose des papiers peints et préparation de la peinture, peinture murs, porte, plafond ...

Vous devez être autonome dans vos déplacements professionnels.

Expérience exigée au moins 2 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Peinture Souhaité

Salaire horaire de 9.79 EU à 10.11 EU sur 12 mois

38H Horaires normaux

Contrat à durée déterminée - 12 Mois à Chalons en Champagne



Pour postuler aux offres, envoyer votre candidature par mail à ape.51452@pole-emploi.fr