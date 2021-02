La corporation des patissiers

Appelés oublayeurs, les Pâtissiers du13e siècle étaient rassemblés en guilde (Une guilde, désignait au Moyen ge ( XI – XIV siècle) une association ou coopération de personnes pratiquant une activité commune) et les Maîtres demandèrent que leur statut soit authentifié et distingué du métier de Cuisinier.Les pâtisseries n’étant plus réservées aux offices religieux et étant symbole de fêtes, les ancêtres des Pâtissiers commencèrent à inventer et créer de nouveaux gâteaux et entremets.