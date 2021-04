La destruction du Théâtre de Nice, "un combat qui n'est pas perdu

Patrick Allemand, conseiller municipal et metropolitain à Nice de 2008 à 2020 et tête d'affiche du mouvement Nice au Coeur se bat pour ne pas voir le Théâtre de Nice et le palais des événements Acropolis mangés par les pelles de chantier. Le maire, Christian Estrosi, souhaite les détruire pour prolonger le parc du Paillon. La parole est aux opposants du projet aujourd'hui Stèvelan Chaizy-Gostovitch.