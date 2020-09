La logitude rapproche seniors et jeunes par le logement

Stella BACCHIOCCHI est la fondatrice de l'association LOGITUDE.

Cette entité a pour objet de créer des liens entre les générations et de prévenir l'isolement des seinors mais aussi des jeunes afin d'améliorer leur qualité de vie .

Pour cela, l'association LOGITUDE met en relation des personnes disposant de pièces libres dans leur habitation principale avec des jeunes travailleurs ou étudiants de 18 à 30 ans.

Si le logement est l'interet premier de LOGITUDE, Stella Bacchiocchi veut aller plus loin en créant encore plus de liens par des activités culturelles et artistiques entre jeunes et seniors .