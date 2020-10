La mode éco-responsable suscite l'engouement des consommateurs

Avec 1, 2 tonnes de gaz à effet de serre rejetés chaque année, l'industrie de la mode figure parmi les secteurs les plus polluants. Mais une nouvelle tendance émerge : celle de la mode éco-responsable. Avec des consommateurs toujours plus soucieux d'écologie, la mode éthique devient à la mode et inspire les stylistes comme les entrepreneurs. Ce sont en effet aussi bien de grandes marques de luxe qui s'y mettent que des entrepreneurs qui lancent leurs enseignes. Friperie, vintage, recyclage, location, seconde main... Comment y voir plus clair ? En ligne ou en boutique, où trouve-t-on des vêtements éco-responsables ? Comment passer à une garde-robe éthique sans se ruiner ? Pour y répondre, Melchior Gormand reçoit la journaliste Magali Moulinet-Govoroff et Isabelle Lefort, co-fondatrice de l'association Paris Good Fashion.

la mode, Une industrie qui pollue

Comment en est-on arrivés là ? C'est pour répondre à cette question que Magali Moulinet-Govoroff s'est lancée dans l'écriture de "Mode manifeste - S'habiller autrement" (éd. La Martinière), dans lequel elle retrace l'histoire de la mode et explique son fonctionnement actuel. La journaliste voulait surtout "expliquer pourquoi l'industrie du textile pollue autant".

chez les consommateurs, bien plus qu'une prise de conscience

Une prise de conscience relativement récente. Pour Magali Moulinet-Govoroff, la prise de conscience a commencé avec l'effondrement du Rana Plaza au ​Bangladesh, le 24 avril 2013. Cet immeuble, qui abritait des ateliers de confection, a, en s'effondrant, provoqué la mort de plus de 1.100 personnes. "Un événement tragique qui a été énormément médiatisé et qui a vraiment marqué les esprits." Le consommateur moyen, en France et ailleurs dans le monde, s'est alors rendu compte que la fast fashion est produite "par des travailleurs très précaires", notamment en Asie.

Pour mobiliser les consommateurs et opérer "un changement systémique", l'association Paris Good Fashion a lancé, le 3 septembre dernier, une consultation en ligne sur le thème "Comment agir ensemble pour une mode plus responsable ?". À ce jour, plus de 60.000 personnes ont répondu et apporté plus de 3.000 propositions. Cela "démontre l'intérêt, la maturité de la connaissance des consommateurs sur le sujet et un engouement pour ce changement", estime Isabelle Lefort, co-fondatrice de l'association.