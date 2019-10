La pauvreté, mission de l'Entraide de l'Eglise Protestante

La pauvreté et les pécarités, l homage et la solitude, l'exclusion et les multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités "extrait charte de la Fédération de l'ENTRAIDE Protestante.

Sa mission : Aides, écoute, accompagnement de toutes personnes en difficulté.

Des moments conviviaux de partage tout au long de l'année, et surtout la grande fête de l'Entraide le 30 Novembre et 1° Décembre 2019, au Temple St.Martial, rue J.Henri Fabre AVIGNON

Entraide Protestante Avignon

2, rue Jean henri Fabre

84000 AVIGNON

06 50 85 82 02

entraide.saint.martial@gmail.com