La plagiocéphalie

« Oh mais il a le crâne déformé cet enfant ! » Un phénomène de plus en plus fréquent chez les tout petits. Quelles sont les raisons de cette déformation ? Y a-t-il des conséquences sur le long terme ? Comment éviter ou résoudre ce problème ?

On en parle dans ce Coin des Mouflets avec Laetitia Stanislawski, infirmière puéricultrice.