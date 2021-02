"La portée de tous" ,c'est la pratique de la musique proposée aux enfants

Vincent Truel, fondateur de l'association "la portée de tous", et Théo Bonnerue,son actuel président,font part dans cette interview de leur passion pour la musique et pour son enseignement .

Les élèves sont issus de certains quartiers prioritaires de la ville d'Avignon, à savoir :La grange d'Aurel,la croix des oiseaux,Champfleury et la Rocade .

Pour l'heure , l'instrument enseigné est uniquement le piano ou trois enseignants (dont Vincent Truel) .Les cours proposés sont identiques par leur durée,leur qualité et leur rigueur à ceux dispensés dans les conservatoires traditionnels ,La finalité étant que les élèves les plus motivés puissent y accéder à terme .

Nous précisons que l'ambitio de l'association est sur le court ou moyen terme de proposer l'enseignement d'autres instruments.

Un spectacle musical sera donné par les enfants le 16 mai prochain à 16 heures à la salle Benoit 12. Celui-ci est ouvert à tous.

D'autre part ,un PODCAST sera réalisé par ces memes enfants durant cet été, qui recontera l'histoire des "passeurs de pianos,dont nous avons interviewé Bruno Vincent,son président,qui était notre invité lors de notre émission du lundi 15 février dernier.