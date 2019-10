La prison, un véritable théâtre...(1/2)

Première partie d'une rencontre un peu particulière : Baptiste Kubich et Sébastien Mic Macher sont tous les deux comédiens, et interviennent l'un à la maison centrale de Saint-Maur et l'autre au centre pénitentier des Craquelins. Jean-Marc Le Bruman les interroge sur cette expérience. Une conversation de fonds s'installent dans les studios d'RCF en Berrry.