A la Recherche du Bien Commun

Le bien commun : une notion que l'on redécouvre, et qui serait une réponse à cette période d'incertitude, de confusion, voire de crise, dans laquelle nous sommes. Le bien commun sera-t'il la solution pour faire société ?



Pour en savoir plus sur cette notion de Bien Commun, Emmanuelle Michel reçoit Thierry Fellman, spécialiste des questions d'économie urbaine et de prospective.