La récupération eco-responsable avec l'association "les petites choses"

L'association "Les peites choses" a pour vocation la récupération la récupération d'objets usagés mais pas n'importe lesquels .

Vous ne trouverez pas dans la nouvelle boutique récemment inaugurée du 14,rue Léon Honoré Labande,des armoires volumineuses,des moteurs de voitures ou des pneus de camions .

Par contre ,vous pourrez dénicher une multitude d'objets de décoration,des pelotes de laines ou encore des cartons et papiers glacés ainsi que des toutes petites choses en très grand nombre .

Tous ceci va insiter le visiteur à etre créatif et imaginatif .En effet , si l' objectif de l'association est d'éviter le gaspillage et encourager le recyclage,c'est aussi de trouver les moyens de faire de belles choses à partir d'objets banals du quotidien.

Lynda Bendif,la co-créatrice des" petites choses" avec Claire Godiard nous explique dans cet interview la vie de cette association qui récupère et qui revend pour le plaisir de tous.