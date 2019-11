La situation des étudiants de l'AMU et l'épicerie solidaire

Début novembre, à Lyon, un étudiant de 22 ans s’immolait devant le CROUS/le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, pour dénoncer ses difficultés financières.

Et l’on découvrait alors que près de 20 % des étudiants vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

Depuis quelques années les organisations étudiantes alertent les pouvoirs publics sur cette situation.

Et dans notre région, qu’en est-il ? Une étude a été réalisée par la FAMI / fédération des associations d’étudiants de l’université Aix-Marseille , sur la situation des étudiants de l’AMU.

Emmanuelle Michel reçoit Yannis NADJI président de la Fami et le vice président, Vincent PIGNON, pour parler de cette étude et présenter l’Epicerie Solidaire qui s'est ouverte à Aix-en-Provence.