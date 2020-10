Cette semaine Brigitte Pailhès nous emmène déguster une Tarte Tropézienne®

c’est non seulement une patisserie originaire de Cogolin mais c’est aussi une histoire humaine faite de belles rencontres qui ont participé à construire toute une légende.

Créée par Alexandre Micka et mise sous les projecteurs par Brigitte Bardot à l’occasion du film « Et Dieu créa la femme », la Tarte Tropézienne est aujourd’hui une entreprise familiale et moderne dirigée par Albert Dufrêne.

Il est l'invité de Brigitte Pailhès...