La voix des chercheurs d'emploi - 2 décembre 2019 à 11:45

Christel de Foucault

Conférencière et formatrice sur les techniques de recherche d'emploi.Christel de Foucault ancienne recruteuse et conseillère en outplacement a écrit deux livres pour aider les chercheurs d'emploi "Déjouez les pièges des recruteurs" et "50 erreurs à éviter pour trouver un job". Elle anime également une chaine YouTube "Le Grand Jeu de la Recherche d'un Job".