Laudato Si, une boussole pour vivre l'écologie

Le 18 juin 2015, le Vatican publiait en huit langues une encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si.

Un véritable guide pour avancer dans l'écologie.

Anne Kerléo, rédactrice en chef Ecologie, explique la démarche : "Laudato Si, c'est incontestablement LE texte pontifical à propos duquel on fait le plus d'émissions sur notre antenne. Pourquoi encore une ce matin ? Parce que nous sommes convaincus à RCF que ce texte peut vraiment être une boussole et un livre de vie pour notre période de crise profonde à condition qu'on prenne le temps de le lire et de le relire, de l'approfondir à la lumière de l'urgence écologique et au rythme aussi de notre prise de conscience de cette urgence, un rythme qui n'est pas le même pour tout le monde".

"Ce texte nous paraît d'autant plus prophétique, indispensable et à mettre en acte qu'il nous tourne vers la joie, cette joie que le slogan de notre radio nous invite à partager. Le constat de l'urgence écologique est lucide dans Laudato Si mais ce que promet le Pape, c'est la paix et la joie qui naissent quand on s'accorde avec tout le Vivant, quand on met les plus pauvres et les plus fragiles au coeur des préoccupations et de la société et quand on oeuvre collectivement pour un monde meilleur".

L'écologie intégrale : un terme à user avec une certaine prudence

Auteurs de "Comprendre et vivre l'écologie, 52 semaines avec Laudato Si’" (éditions de l'Emmanuel), Mahaut Herrmann, qui travaille dans la recherche en sciences sociales, et Johannes Herrmann, chargé de mission dans une association de protection de la nature, mettent en avant le lien entre la justice sociale et l'écologie, entre le regard que l'on porte sur la nature et le regard que l'on porte sur l'être humain.

On peut englober dans l'approche écologique diverses dimensions de la vie. Néanmoins, nuance toutefois Johannes Herrmann, "si on emploie le terme d'écologie à chaque fois qu'on veut protéger quelque-chose, on risque de perdre un peu ce point essentiel qui est que l'écologie est d'abord la discipline scientifique qui étudie le vivant dans sa dimension de relation, ce qui est une approche très particulière. Il ne faut pas trop affadir ce terme en en faisant simplement une vision philosophique sinon les faits scientifiques à la base de toute démarche écologique risquent de passer à la trappe sous forme de simples opinions ou appréciations".

Un combat pour la création et pour la dignité humaine

"En tant qu'écologiste engagée depuis quelques années dans une démarche d'écologie chrétienne, cela m'a profondément soulagée de voir que le Pape ancrait sa réflexion sur des constats scientifiques. J'en ai ressenti une profonde gratitude ", témoigne Mahaut Herrmann, qui a lu l'encyclique juste à sa sortie. "Un livre à la fois clair et lumineux, en ce sens que cette encyclique est beaucoup plus accessible que les précédentes encycliques. Et malgré tout, il y a une demande pour pouvoir lire Laudato Si, pour savoir ce qu'il faut en retenir, quels sont les points principaux et comment, chacun, nous pouvons nous l'approprier"

52 entrées pour décrypter Laudato Si

"Nous avons essayé de dégager les principaux tournants, les articulations clés et c'est pour cela que nous ne prenons pas les citations dans l'ordre. Ce texte est tellement riche et dense que le risque est de prendre ce qui nous convient, ce qui ne nous dérange pas trop ou les thèmes qui nous parlent le plus et de s'arrêter là. Alors que c'est un texte qui a de quoi nous déranger très fortement car il prend en compte toutes les dimensions, aussi bien tous les aspects de la crise écologique que les aspects sociaux, que les aspects Nord-Sud, la défense de l'être humain. Il est indispensable de tout saisir à la fois", précise Johannes Herrmann, qui a voulu son livre comme un cheminement avec différentes portes d'entrée.

Un passage à l'action

La toute première piste d'action proposée par Mahaut Herrmann ? Affronter la réalité, en s'abonnant par exemple à des revues comme La Hulotte ou Salamandre ou bien lire "Le Guide illustré de l'écologie" (Delachaux et niestlé).

Johannes Herrmann invite lui à dépasser le regard purement utilitaire sur la création. "Nous sommes une espèce parmi des millions, nous avons une vocation et des caractéristiques uniques bien entendu. Nous arrivons extrêmement tard dans l'histoire de notre planète. Tout cela fait partie du plan de notre Créateur. Nous devons comprendre que ces espèces ne sont pas là uniquement pour que nous les exploitions et respecter ce foisonnement de vie comme faisant partie du projet divin en tant que tel".