Laurent Billaunnet

Créascopie de novembre 2020 met son coup de projecteur sur Laurent Billonnet, Professeur à l’ENSIL - Ensci à Limoges et responsable de la Licence Professionnelle Domotique et Santé au sein de l’Université de Limoges.

Laurent confie à nos auditeurs les raisons qui le poussent depuis maintenant près de 10 ans, à baser l’ensemble des projets tuteurés de la Licence sur une démarche d’innovation.

Les sujets proposés, toujours en lien avec les tendances sociétales et technologiques du moment, permettent à l’ensemble des étudiants de vivre, en tant qu’acteurs, une véritable expérience d’innovation…

Original et passionnant !