Le 5 éme goût

Connaissez vous le cinquième goût? il y a le sucré, le salé, l'amer et l'acide.

Et le goût HUMAMI, qu'est ce que c'est et d'ou vient-il? Comment est-il utilisé dans notre alimentation.

Les précisisons d'Hélène Vermesch, médecin nutirtioniste au CHU d'Angers.