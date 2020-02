Le Chambérat EP.2 (Région)

Deuxième épisode de notre feuilleton consacré au Chambérat ! Un fromage au lait cru de vache, né vers le 17ème Siècle. Il est l'un des rares fromages issus de l'Allier... et a bien failli disparaître ! Mais c'était sans compter sur Véronique et Jérôme Gendreau ! Ce couple a sauvé la production du Chambérat, et en produit aujourd'hui 14 tonnes par an. 14 tonnes qui sortent de chez eux, à la Fromagerie de Pierrefite. Johan Fresse a rencontré Véronique Gendreau, mais également sa fille, pour évoquer le quotidien d'une famille qui vit au rythme de sa production...