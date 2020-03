Le Chambérat EP.4 (Région)

Quatrième épisode de notre feuilleton consacré au Chambérat ! Un fromage au lait cru de vache, né vers le 17ème Siècle. Il est l'un des rares fromages issus de l'Allier... et a bien failli disparaître ! Mais c'était sans compter sur Véronique et Jérôme Gendreau ! Ce couple a sauvé la production du Chambérat, et en produit aujourd'hui 14 tonnes par an. 14 tonnes qui sortent de chez eux, à la Fromagerie de Pierrefite. Suite aujourd'hui de l'immersion dans la cave d'affinage à Chambérat. Vous allez vous rendre compte que la fromagerie cache bien des surprises, et surtout une multitude de produit autre que ce fameux fromage bourbonnais...