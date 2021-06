Le circuit famille dans les Alpes de Haute Provence

Avec l'année que nous venons de passer, nos liens familiaux ont été mis à mal. Et avec l'été qui approche, on va sans doute pouvoir revivre des temps familiaux qui nous ont beaucoup manqué. On va pouvoir partir en vacances en familles ! Alors pour cela, l’Office de Tourisme Durance Lubéron Verdon a décidé de placer l’année 2021 sous le signe de la famille, avec des propositions de séjours, de balades, conçues pour les familles. Et en avant-première, on vous les fait découvrir sur RCF avec Marine SAMZUN, qui est partie sur les routes des Alpes de Haute Provence pour nous faire découvrir les pépites qu'on pourra visiter cet été.