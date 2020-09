Le CODES 84 au service des institutions et des associtions

le CODES 84 est une association qui a pour vocation le conseil la réalisation d'etudes et de conseils pour les institutions (conseil départemental et autres institutions intervenant dans le monde du social) ainsi qu'après des associations .

Son domaine de compétence est large et regroupe l'ensemble des composantes liées au social: informations et suivies des actions dans le domaine sanitaire,relation ,informations en matière de santé et de préventions ect..Alain Douiller, son directeur nous explique dans cette interview la réalité de son action.