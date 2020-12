Le coin des mouflets spécial Noël

Comment allier magie de Noël et éducation ? Pour mixer tout cela, nous avons fait appel à vos souvenirs d'enfance ou à vos ingénieuses idées de parents. Un très grand merci à Frédérique, Céline et Marion pour ces partages de rituels de Noël qui sont également de belles leçons éducatives. Bonne écoute et belles fêtes de fin d'année !