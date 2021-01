Le comité de Vaucluse de la Ligue contre le cancer: interview de la présidente

Anne-Marie Jouffroy Bologna est depuis de longues années une présidente active et passionnée par sa fonction .

Dans cette interview,elle rappelle tout d'abord aux auditeurs le role du comité durant cette période très critique de la crise sanitaire .

Elle revient ensuite sur la structure globale de la ligue contre le cancer et les attributions du comité de Vaucluse vis à vis de la Ligue nationale .

Le Comité va faire des investissements significatifs pour mieux acceuillir le public:c'est la construction à venir d'une maison de 300 mètres carrés . C'est un projet qui tient très à coeur Anne-Marie Bologna et l'ensemble des administrateurs car il permettra de développer des activités psycho-corporelles pour le bien des malades .

Il est évoqué enfin au terme de cette interview les manifestations que le comité a organisé en octobre avec le cancer du sein et le mois de novembre qui débute par une actionsur le tabac.