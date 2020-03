Le coronavirus en questions

120.000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 à travers le monde, on en recense 2.781 en France, où le bilan est de 48 décès. Depuis hier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) parle de pandémie. Si des événements sportifs et culturels ont été annulés, et si les places boursières réagissent fortement, on sait par ailleurs que la majorité des personnes contaminées ne développent pas de symptômes. Entre les informations anxiogènes relayées sur les réseaux sociaux et les nouvelles officielles qui se veulent rassurantes, on a du mal à y voir clair. Le Pr Jacques Cohen répond aux questions des auditeurs.



L'immense majorité des cas sont des porteurs sains

On parle de fièvre et de toux : ces symptômes ne sont pas systématiques chez les porteurs du coronavirus. "L'immense majorité des cas sont indétectés et invisibles." Ce virus dont la "contagiosité est élevée" peut donc se transmettre par l'intermédiaire de porteurs sains, ou presque. À noter qu'une fois qu'il a disparu, on ne peut en retrouver la trace dans l'organisme.



Combien de temps est-on contagieux ?

Cinq ou six jours avant les signes cliniques, le porteur du virus est déjà contagieux. Après la maladie, on est encore contagieux durant une semaine. "Ça fait des périodes de contagiosité qui sont de l'ordre de trois semaines."