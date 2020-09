Le FC. Kronenbourg, federer au dela du foot

Fondé en 1908, le F.C.Kronenbourg compte aujourd'hui près de 450 licenciés, ce qui en fait un des principaux clubs de football strasbourgeois. Situé à Cronenbourg, il attire de très nombreux passionnés de foot, filles et garçons, et compte depuis depuis plusieurs années une équipe de haut niveau. Au-delà de ses performances sportives, le club est un acteur ancré dans son territoire. Soucieux de proposer à ses licenciés et aux habitants du quartier des activités qui dépassent le champ purement sportif, le club a su s'entourer de nombreux partenaires pour rayonner au-delà du foot, au-delà de son quartier. Hocine Rachedi, son Président, nous raconte l'évolution du club et les défis auxquels il fait face.