Le kombucha, une boisson fermentée millénaire

Une boisson traditionnelle

On consomme du kombucha depuis plus de 2000 ans. Il est originaire de Chine puis il a voyagé jusqu’au Japon, puis la Russie et enfin l'Europe où il est arrivé au XXeme siècle.

Le kombucha est connu pour avoir de nombreux bienfaits sur la santé, même si son efficacité n'est pas encore prouvé scientifiquement.

Des bactéries et des levures fermentées

Pour le préparer du kombucha il vous faudra un "scoby". En anglais cela signifie "culture symbiotique de bactéries et de levures". Cela se présente sous la forme d'un coussin gélatineux.

Un scoby, du thé, de l'eau et beaucoup de patience