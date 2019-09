Le musee du verrier de Saint Nicolas des Biefs

On connaît le plateau de la verrerie et sa superbe vue sur le pays roannais, à la frontière entre Allier et Loire. Mai un peu moins le musée du verrier à Saint Nicolas des biefs et l'extraordinaire histoire des maîtres verriers qui ont investi les lieux que XVIIe siècle.On vous le fait découvrir à l'occasion des journées du patrimoine. Et c'est vous Juliette Moyer notre guide.