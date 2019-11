Le nouveau souffle du Cor des Alpes 3/5 : en montagne !

C'est une longue trompe en épicéa. Plus de 3 mètres de long pour le cor des Alpes, qui repose à terre sur un petit pied. Et à l'autre bout, des musiciens bien entraînés pour souffler dans l'embouchure ! Pas de piston, rien pour modifier la longueur du tube : tout est dans le talent de l'instrumentiste !

A l'origine, le cor des alpes est un outil de communication, utilisé principalement pour communiquer à longue distance dans les alpages ou villages suisses. Il devient petit à petit instrument de musique à part entière.



DE NOTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE, TOUT BASCULE DANS LES ANNÉES 1980

Le cor des Alpes était peu présent en Haute-Savoie, où l'on utilisait plus les signes visuels pour transmettre les messages. Mais de notre côté de la frontière, tout bascule dans les années 1980. Une poignée de musiciens découvrent ou redécouvrent l'instrument et s'en emparent. Une belle galerie de personnages hauts en couleur.



"CA A ÉTÉ UN COUP DE COEUR. LE COR NE ME QUITTE PLUS"

Il y a Jean-Noël, qui, jeune retraité, se lance un défi et apprend tout seul à façonner artisanalement un cor "parce que dans ce milieu-là, on ne livre pas ses secrets de fabrication !". Il y a Nicolas, qui enseigne la musique, avec l'envie de transmettre une tradition régionale à ses élèves. "Quand j'ai commencé à m'intéresser au cor des Alpes, il n'y avait pas internet et peu de fabrication industrielle. J'ai mis trois ans à obtenir mon premier instrument !"

Il y a Robert, passionné par les instruments, qui cherche, dans un alpage, d'où vient ce son mystique. "Ça a été un coup de cœur. Le cor ne me quitte plus". Le français est devenu prof de cor. Même les suisses viennent chez lui !

Ils sont aujourd'hui une centaine de haut-savoyards à maîtriser le cor des Alpes, pour lui donner un nouveau souffle. Beaucoup jouent en ensemble et deviennent les acteurs indispensables des d'alpages ou de retour des alpages. Un nouvel emblème de la Haute-Savoie !