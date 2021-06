Le Pacte vert : l’Europe et l’alimentation durable

Selon la Commission européenne, plus de 950 000 personnes dans l’Union Européenne seraient décédées en 2017 à cause d’un mauvais régime alimentaire, et 33 millions d’Européens n’auraient pas les moyens de s’offrir un repas de qualité par jour. Quels sont les axes de la politique alimentaire mise en place en Europe? Sophie GROSJEAN, docteure en droit