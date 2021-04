Le pélerinage de Lourdes avec l'Hospitalite

L'hospitalitet organise chaque année le pélerinage à Lourdes qui est résevé aux personnes malades et handicapées.

Robert Issartel ,que nous interviewons dans cette émission, est depuis de longues années un bénévole de cette association. Il a une grande expérience du pélerinage et tout particulièrement de l'accompagnement des malades et handicapés.

Dans cette interview est évoqué l'organisation des pélerinages ainsi que le role essentiel des bénévoles durant les six journées que dure le séjou.