Le plus grand chantier hydroélectrique de France

La centrale Hydraulique de Romanche Gavet est l'aboutissement d'un chantier titanesque de dix ans à Livet-Gavet en Isère.

Ce chantier pharaonique hors norme est le plus important chantier hydroélectrique d'Europe.

Il remplace six centrales et cinq anciens barrages et permet l'alimentation électrique de Grenoble et de Chambéry.

Pour en parler nous recevons Jacques Henriot Directeur du développement centre d'ingénierie hydraulique basé à Savoie technolac et nous écouterons un reportage en immersion d'Alice Roy.