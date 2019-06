Le poke bowl, un plat fraîcheur venu d'Hawaï

Un plat de pêcheurs hawaïens

C’est un plat modeste qui existait sur l’île avant même l’arrivée des colons au 18ème siècle. Les pêcheurs découpaient des poissons de récif en cubes et les mélangeaient à des algues, du sel rouge hawaïen et à des noix de Kukui concassées, des sortes de noix de macadamia.



Ahi Poke

La recette au thon (ahi poke) est la plus répandue. On mélange les cubes de thon avec de la sauce soja, de l’huile de sésame, de la ciboule, du gingembre, et des algues. On peut aussi rajouter un peu de piment. On le fait mariner pendant une vingtaine de minutes avant de le servir.

des Accompagnements colorés

Ce qui fait la popularité des poke bowl c’est leur aspect. Plus ils sont colorés, plus ils donnent envie de manger! Alors il ne faut pas hésiter à choisir des accompagnements aux textures variées et pleins de couleurs.

Quelques exemples : des tranches de radis roses, des lanières de carottes joliment arrangées, des tranches d’avocats en éventail, des petites fèves edamame, des concombres croquants, du chou rouge, des lamelles de betteraves chioggia… Et pourquoi pas des fruits aussi !