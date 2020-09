Le théatre GOLOVINE et des personnes handicapés préparent un spectacle de danse

Le théatre GOLOVINE est depuis des décennies une référence dans le domaine de la danse à Avignon .

Nous avons interrogé dans cette interview son directeur actuel,Youri GOLOVINE, afin qu'il nous explique le travail que soon théatre effectue avec des personnes handicapées .

A parti du début de l'automne 2020, un spectacle de danse va etre monté avec une dizaine de personnes à mobilité réduite et sera présenté le 18 mai 2021 dans les locaux du meme théatre ,rue sainte Catherine à Avignon.

C'est avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme que Youri Golovine nous présente ce projet plein de sensibilité et de poésie .