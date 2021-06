Les 3 maillons de l'économie - 29 juillet 2021 à 20:00

Un jeudi par mois à 20h

Un jeudi par mois, 3 acteurs de l'interprofessionalité abordent valorisent leur profession et ce qu'il peut résulter de leur coopération. | Une émission en partenariat avec l'Ordres des Experts-Comptables d'Auvergne et de Rhône-Alpes, le Barreau de Lyon et la Chambre des Notaires du Rhône. Retrouvez RCF Lyon en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux @RCFLyon (Facebook, Twitter, LinkedIn).