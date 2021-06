Les actions du secours catholique en Vaucluse

Gonzague De Fombelle est depuis le premier janvier 2021 le nouveau délégué de l'antenne vauclusienne du secours catholique .

Dans cette interview,il évoque les actions prioritaires du secours catholique dans le département,à savoir:

-Les boutiques solidaires et la vente de vetements .

-L'écoute ,l'acceuil et l'accompagnement des personnes en difficulté.

-L'action des services centraux du secours catholique : service formation,communication et gestion.

-L'acceuil de jour et les liens avec d'autres associations qui font l'acceuil de nuit.

-Enfin l'importance des donateurs.