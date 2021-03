Les activités proposées par " Semailles" du primtemps à l'automne 2021

Avec l'arrivée des beaux jours, l'association "Semailles" propose un programme très intéressant pour les petits et les grands qui ira du prinptemps à l'automne 2021.

Julie Mérigot et Pauline Olivier, les deux salariées de l'association qui sont en charge ces activités de découverte de la nature commentent précisément le programme à venir dans cette interview.

Celui-ci se décompose ainsi:



- Journée porte ouverte de l'association dans le cadre de "ferme en ferme " le weekend du 24 et 25 avril. Les visiteurs auront le loisir de découvrir l'exploitation agricole.

- Semaine du 3 au 7 mai ou les enfants de 7 à 12 ans peuvent déjà s'inscrire. Ils seront initiés aux activités agricoles et profiteront d'une journée à la découverte des flamands roses en Camargue.

- Découverte en famille lors de journées prévues sur l'exploitation mais aussi à l'extérieur afin d'admirer les arbres ou écouter le brame du cerf.



N'hésitez pas à contacter Julie ou Pauline pour de plus amples renseignements au : 04 90 25 81 17