Les bouchées à la reine du Mont ste Odile

Ingrédients:

100 g de poireaux, 100 g de carottes, 100 g d’oignons

25 cl de Riesling ou de Sylvaner

500 g de collet de veau, 200 g de quenelle de volaille, 500 g de chair de poule ou blanc de dinde

300 g de champignons de Paris

3 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, 1 branche de thym, 4 baies de genièvre et 6 baies de coriandre

100 g de beurre

100 g de farine

20 cl de crème fraîche label rouge

1 pincée de sel et de poivre

6 croûtes à bouchée en pâte feuilletée

Recette:

Coupez grossièrement les légumes et les mettre à mijoter durant une heure avec la volaille, le collet, les epices, le vin blanc, le sel et le poivre dans une cocotte avec 1 litre d'eau.Filtrer le bouillon obtenu et coupez les viandes en petits dés.

Dans une casserole, faite fondre le beurre sur feu moyen. Versez par dessus la farine afin d’obtenir un roux. Laissez refroidir. Versez petit à petit le bouillon tiède jusqu’à obtention d’une sauce onctueuse. Incorporez les morceaux de viande coupés en dés, les champignons détaillés en quartiers et les quenelles de volaille coupées en cubes. Ajoutez la crème fraîche. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement, si nécessaire.

Bon appétit !

Le chef cuisinnier du Mont Sainte-Odile

Retrouvez cette recette dans l'Almanach du Mont St Odile 2020 dès la mi-Août en vente dans les grandes librairies.