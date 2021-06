Les Cités-jardins le Logis et Floréal - partie 2

Thierry Demey vous parle des Cités-jardins le Logis et Floréal à Watermael-Boitsfort.



Les cités jardins (concept britannique du début du 20ème siècle) étaient destinées au logement de la classe ouvrière et tenaient à offrir un cadre de vie épanouissant et un contact avec la nature. Ces deux cités se composent de petites maisons unifamiliales dont les rues et les jardins sont fleuris et arborés.



