Les données personnelles et l'IA

L’intelligence artificielle (IA) et les données vont-elles régir notre consommation de demain ? C’est le début d’une longue discussion, puisque la Commission européenne vient de dévoiler sa stratégie, à laquelle les consommateurs doivent absolument être associés.



C'est pour cela que plaide l'UFC Que Choisir et le BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), pour que ces nouvelles règles soient véritablement contraignantes afin que les Européens soient vraiment protégés. Les explications de Quentin et Tom Clément de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.